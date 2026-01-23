Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:31, 23 января 2026Из жизни

Мужчина разбогател на 7,8 миллиона рублей благодаря интуиции

В США мужчина сорвал джекпот в размере 100 тысяч долларов благодаря интуиции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom  

Житель города Тонтитаун, США, Томас МакКоули доверился интуиции и сорвал джекпот в лотерее. Об этом пишет UPI.

Счастливчик рассказал, что довольно часто покупал лотерейные билеты. Однажды, возвращаясь с обеда, он зашел в магазин, и у него появилось хорошее предчувствие. МакКоули расценил его как шанс выиграть в лотерее и не ошибся. Благодаря этому он разбогател на 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).

По словам мужчины, сначала он не мог поверить в свою удачу, а потом с трудом заставил себя вернуться к работе. МакКоули признался, что потратит выигрыш на покупку машины, в которой можно перевозить инвалидную коляску. Она необходима для его тещи.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина заехала в магазин за напитком и неожиданно выиграла 75 тысяч долларов в лотерею. «Я была просто в восторге», — призналась она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Стало известно об экстренной госпитализации в Румынии бывшего тренера «Зенита»

    На парковке в Москве двое мужчин устроили стрельбу

    Камчатка пообещали усиление снегопадов

    Врач оценил влияние позы при мочеиспускании на риск развития рака простаты

    В Госдуме захотели предоставлять дополнительный отпуск родителям за достижения детей

    Внешность певца Сэма Смита с обнаженным торсом на фото папарацци обругали в сети

    Самолет с россиянами на борту подал сигнал бедствия в небе над Китаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok