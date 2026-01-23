Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 23 января 2026Из жизни

Мужчина снимал голую соседку в душе и попался с поличным

В Сингапуре мужчина снимал принимающую душ соседку
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре девушка по имени Адриана Ён стала жертвой соседа-вуайериста. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Ён рассказала, что к тому времени несколько недель арендовала квартиру в доме, где жили еще одна пара, женщина и три мужчины. По словам девушки, сначала место казалось ей идеальным. Она приехала в Сингапур из Малайзии ради стажировки и была уверена, что эта страна максимально безопасна. По ее словам, это оказалось не так.

Однажды Ён принимала душ и заметила, что кто-то снимает ее телефоном через сломанную вентиляционную решетку в двери. Когда злоумышленник понял, что попался, он сбежал.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Ён тут же позвонила отцу и вызвала полицию. Она предположила, что за ней следил один из соседей-мужчин. Поскольку доказательств не нашлось, мужчину не наказали. Девушка около месяца не чувствовала себя в безопасности, пока не нашла новую квартиру и не переехала.

Ранее сообщалось, что в штате Теннесси, США, служитель баптистской церкви попал под арест за тайную съемку несовершеннолетней девочки. Мужчина тайно снимал няню, когда та переодевалась, пользовалась туалетом и душем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Ушаков анонсировал обсуждение взноса России в Совет мира

    Дикий кабан ранил четырех человек на рынке

    Молодая женщина столкнулась с неловким последствием анального секса

    Помощник Путина назвал условие для долгосрочного мира на Украине

    Помощник Путина назвал главный фокус на переговорах с американцами в Кремле

    Стали известны участники предстоящих переговоров в Абу-Даби от России

    Ушаков анонсировал встречу Дмитриева и Уиткоффа в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok