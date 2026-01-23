Мужчина снимал голую соседку в душе и попался с поличным

В Сингапуре мужчина снимал принимающую душ соседку

В Сингапуре девушка по имени Адриана Ён стала жертвой соседа-вуайериста. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Ён рассказала, что к тому времени несколько недель арендовала квартиру в доме, где жили еще одна пара, женщина и три мужчины. По словам девушки, сначала место казалось ей идеальным. Она приехала в Сингапур из Малайзии ради стажировки и была уверена, что эта страна максимально безопасна. По ее словам, это оказалось не так.

Однажды Ён принимала душ и заметила, что кто-то снимает ее телефоном через сломанную вентиляционную решетку в двери. Когда злоумышленник понял, что попался, он сбежал.

Ён тут же позвонила отцу и вызвала полицию. Она предположила, что за ней следил один из соседей-мужчин. Поскольку доказательств не нашлось, мужчину не наказали. Девушка около месяца не чувствовала себя в безопасности, пока не нашла новую квартиру и не переехала.

Ранее сообщалось, что в штате Теннесси, США, служитель баптистской церкви попал под арест за тайную съемку несовершеннолетней девочки. Мужчина тайно снимал няню, когда та переодевалась, пользовалась туалетом и душем.

