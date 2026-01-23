Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 23 января 2026Мир

На Западе объяснили молчание Европы о встрече России, США и Украины

Нимайер: ЕС молчит о встрече по Украине в Абу-Даби, поскольку не хочет мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не комментируют встречу рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби, поскольку Европа фактически исключила себя из мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, его слова приводит РИА Новости.

«Они сами себя вывели из урегулирования, потому что не шли ни на какие конструктивные шаги. Всегда одно и то же — больше денег для Украины и новые санкции», — сообщил он.

Эксперт дополнил, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с гордостью заявила о выделенных Украине 90 миллиардов евро в Давосе. По словам политика, такое поведение европейских лидеров говорит об отсутствии отношения к мирному процессу.

Нимайер отметил, что Европа, вероятнее всего, узнает результаты переговоров не от участников встречи, а из СМИ.

Ранее стало известно о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Уточняется, что это первая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине с февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Раскрыты подробности обмана мошенниками пропавшего подростка

    В мэрии Киева начались обыски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok