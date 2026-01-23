Реклама

16:45, 23 января 2026Силовые структуры

Нашедшийся в съемной квартире с девушкой российский подросток попал на видео

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Нашедшийся в съемной квартире с неизвестной девушкой 14-летний подросток из Красноярска попал на видео. Запись с ним показала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

На кадрах видны юноша и девушка. Показана выезжающая из ворот коттеджного поселка машина, потом идущие по улице подростки.

Они доставлены в отдел Следственного комитета России, где будут допрошены об обстоятельствах произошедшего.

Их обнаружили полицейские в арендованной квартире на проспекте Красноярский рабочий. Спутницей подростка оказалась 18-летняя жительница Сургута. Ее тоже вовлекли мошенники в преступную схему. Она встретила мальчика и отвела его на съемную квартиру, откуда он написал отцу требование выкупа в размере 30 миллионов рублей за освобождение. После этого девушка и подросток перестали выходить на связь, потому что ждали новых инструкций от мошенников.

Старший брат мальчика отрицает, что тот находился с кем-то в сговоре. Он также уверен, что школьник не смог бы сам распилить сейфы и вынести деньги.

