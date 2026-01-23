Реклама

12:32, 23 января 2026Забота о себе

Назван самый уязвимый перед воздействием алкоголя орган

Психиатр Кунаковская: Даже однократный прием алкоголя грозит острым панкреатитом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sungmoon Han / Shutterstock / Fotodom

Поджелудочная железа является самым уязвимым перед воздействием алкоголя органом, рассказала врач-психиатр Елена Кунаковская. Последствия употребления спиртного она назвала в беседе с NEWS.ru.

Кунаковская объяснила, что в поджелудочной железе нет ферментов для расщепления алкоголя. Из-за этого даже однократный обильный прием спиртного грозит острым алкогольным панкреатитом, предупредила она.

По словам врача, этанол вызывает спазм сфинктера Одди (протока железы), повышает вязкость панкреатического сока. Вследствие этого ферменты, которые должны переваривать пищу в кишечнике, активируются в самой железе. «Хронический панкреатит — это постоянное воспаление, которое ведет к фиброзу, потере функции. Железа перестает производить пищеварительные ферменты и инсулин, в связи с чем появляется риск развития вторичного сахарного диабета», — заключила Кунаковская.

Ранее диетолог Николь Эндрюс высказалась о противораковых диетах. Она утверждает, что вылечиться с помощью изменений в рационе невозможно.

