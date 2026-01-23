Названа опасность стремления США к величию

China Daily: Стремление США к величию опасно геополитической напряженностью

Реализация лозунга «Сделаем Америку снова великой» за счет других стран опасна обострением геополитической напряженности. Об этом пишет газета China Daily.

По мнению авторов, США рискуют дестабилизировать геополитическую обстановку и подорвать многочисленные достижения международного сотрудничества, ставя на первое место собственные интересы.

«Политика, ориентированная на интересы Вашингтона и приоритет краткосрочных выгод над долгосрочной стабильностью, угрожает подточить основы международных отношений», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент Клаудия Шейнбаум. Американский лидер констатировал, что Соединенным Штатам «придется что-то сделать» с этим.