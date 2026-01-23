Реклама

08:07, 23 января 2026

Названа опасность стремления США к величию

China Daily: Стремление США к величию опасно геополитической напряженностью
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Реализация лозунга «Сделаем Америку снова великой» за счет других стран опасна обострением геополитической напряженности. Об этом пишет газета China Daily.

По мнению авторов, США рискуют дестабилизировать геополитическую обстановку и подорвать многочисленные достижения международного сотрудничества, ставя на первое место собственные интересы.

«Политика, ориентированная на интересы Вашингтона и приоритет краткосрочных выгод над долгосрочной стабильностью, угрожает подточить основы международных отношений», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент Клаудия Шейнбаум. Американский лидер констатировал, что Соединенным Штатам «придется что-то сделать» с этим.

