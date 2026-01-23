Названа опасность стремления США к величию

Реализация лозунга «Сделаем Америку снова великой» за счет других стран опасна обострением геополитической напряженности. Об этом пишет газета China Daily.
По мнению авторов, США рискуют дестабилизировать геополитическую обстановку и подорвать многочисленные достижения международного сотрудничества, ставя на первое место собственные интересы.
«Политика, ориентированная на интересы Вашингтона и приоритет краткосрочных выгод над долгосрочной стабильностью, угрожает подточить основы международных отношений», — говорится в материале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент Клаудия Шейнбаум. Американский лидер констатировал, что Соединенным Штатам «придется что-то сделать» с этим.