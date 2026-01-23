Реклама

Названы самые модные цвета одежды на весну

Vogue назвал кобальтовый синий и розовый самыми модными цветами одежды на весну
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные цвета одежды на весну и лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, в грядущих теплых сезонах в тренде окажется нежно-розовый оттенок, который можно сочетать с шоколадным, хаки, серым, черным и красным. Подобные образы продемонстрировали на подиумах, например, бренды Gucci, Valentino, Alaïa и Balenciaga.

Кроме того, в число модных тонов вошли приглушенные персиковый, сиреневый и пудрово-желтый. В то же время актуальными будут наряды ярких цветов — красного и кобальтового синего. Также популярными станут предметы гардероба главного цвета 2026 года по версии Pantone — облачно-белого оттенка 11-4201 Cloud Dancer («облачный танцор»).

Ранее в январе платформа Pinterest, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео, назвала самые модные цвета 2026 года.

