Названы самые популярные кроссоверы для небольшого бюджета

09:03, 23 января 2026Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России стоимостью до 3 миллионов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Эксперты назвали популярные кроссоверы в России для относительно небольшого бюджета. Выбор машин стоимостью до трех миллионов рублей остается широким: в списке, подготовленном аналитиками Газпромбанк Автолизинг, оказалось более полусотни машин, пишет «Российская газета». Для сравнения, до двух миллионов рублей на рынке сейчас есть только восемь моделей.

Самым популярным кроссовером остается Haval Jolion (от 1,6 миллиона рублей). Продажи снизились год к году на 22 процента, но автомобиль остается одним из немногих, что стоит дешевле двух миллионов (базовая комплектация с МКП). Belgee X50 можно купить за 1,9 миллиона рублей, а Belgee X70 — от 2,3 миллиона. Также в рейтинг вошли Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4 и паркетник Haval М6. Последний можно было купить за 1,7 миллиона. Бюджета до двух миллионов рублей хватало и для покупки внедорожников Lada.

Как сказал руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев, количество бюджетных кроссоверов сокращается. «Возможно, что уже по итогам 2026 года, как в эпоху Ford Focus и Renault Logan, покупатели будут обращать больше внимание на седаны, которые не столь удобны как SUV, но в массе своей заметно дешевле и позволяют остаться в рамках доступного большей части населения бюджета», — заключил он.

В 2025 году объем российского авторынка в денежном выражении упал впервые за 10 лет. Рост цен на новые машины и автомобили с пробегом не смог компенсировать падение объемов продаж. В результате авторынок сократился в годовом выражении на 7,8 процента, до 13,8 триллиона рублей. Тенденцию объясняют насыщением рынка, некоторым увеличением доли продаж более дешевых автомобилей и укреплением рубля, а также общим старением автопарка.

