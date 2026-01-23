Бойцы ВСУ сдались в плен после неудачи в Симиновке Харьковской области

Несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались воевать и сдались в плен после ряда неудач в Симиновке Харьковской области. Это следует из заявления Министерства обороны, сообщение публикует ТАСС.

По информации оборонного ведомства, российские военные не дали подразделениям ВСУ совершать маневры, перерезали их логистику, подавили огневые точки, а также добились превосходства в воздухе.

Часть брошенных сил ВСУ сложила оружие, несколько боевиков сдались в плен вместе с ранеными бойцами, которым была оказана медицинская помощь Министерство обороны России

О взятии Симиновки под контроль стало известно сегодня, 23 января. В боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Север».