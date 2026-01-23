Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 23 января 2026Россия

Отмечена одна особенность описания встречи Путина с Уиткоффом

Политолог Бовт: Никто не назвал встречу Путина с Уиткоффом результативной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Никто из официальных лиц, высказывавшихся о встрече президента России Владимира Путина со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, не назвал мероприятие результативным. Эту особенность описания встречи отметил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

Эксперт отметил, что переговоры Путина с Уиткоффом называли важными и полезными, но не результативными.

«[Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл] Дмитриев назвал ночные переговоры американцев с Путиным важными. Помощник Путина [Юрий] Ушаков назвал встречу полезной. И никто не назвал результативной», — написал в блоге он.

Ранее российский военкор Александр Коц сделал из встречи Путина и Уиткоффа вывод, что Россия продолжит вести боевые действия на Украине и «договорнячок» пока отменяется. Он отметил, что Россия «воюет дальше» и в ее вооруженных силах появились фиксированные по сроку контракты для военных не для того, чтобы Москва отказывалась от своих условий специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В московский регион пришли 20-градусные морозы

    Евродепутат призвала забрать золотой запас у США

    Людям с гастритом и язвой рекомендовали отказаться от популярного продукта

    Отказ от работы на OnlyFans вынудил сестру Кейт Мосс покупать подделки люксовых брендов

    Предсказаны решения Украины по итогам переговоров в Абу-Даби

    В России предупредили о военных задачах спутников с ИИ

    Путин приехал в российский вуз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok