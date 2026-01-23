Отмечена одна особенность описания встречи Путина с Уиткоффом

Политолог Бовт: Никто не назвал встречу Путина с Уиткоффом результативной

Никто из официальных лиц, высказывавшихся о встрече президента России Владимира Путина со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, не назвал мероприятие результативным. Эту особенность описания встречи отметил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

Эксперт отметил, что переговоры Путина с Уиткоффом называли важными и полезными, но не результативными.

«[Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл] Дмитриев назвал ночные переговоры американцев с Путиным важными. Помощник Путина [Юрий] Ушаков назвал встречу полезной. И никто не назвал результативной», — написал в блоге он.

Ранее российский военкор Александр Коц сделал из встречи Путина и Уиткоффа вывод, что Россия продолжит вести боевые действия на Украине и «договорнячок» пока отменяется. Он отметил, что Россия «воюет дальше» и в ее вооруженных силах появились фиксированные по сроку контракты для военных не для того, чтобы Москва отказывалась от своих условий специальной военной операции.