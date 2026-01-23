Перечислены доступные для льготного кредитования марки машин

РИА Новости: Машины «Москвич 3» не попали в программу льготного автокредитования

В 2026 году под условия программы льготного автокредитования подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до двух миллионов рублей, набирающие не менее 2500 баллов локализации согласно постановлению российского правительства. Сейчас в соответствующем перечне оказались только модели Lada, УАЗ, ГАЗ и их модификации, заявили в Минпромторге.

При этом автомобили «Москвич 3», включенные в этот список в начале прошлого года, когда для попадания в него требовалось набрать только 2000 баллов локализации, для льготного кредитования теперь не доступны, отмечает РИА Новости.

Также в рамках льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести со скидкой 35 процентов, составляющей не более 925 тысяч рублей, электромобили и последовательные гибриды, произведенные в России, среди которых Evolute (I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space) и Voyah (Dream, Free, Passion), а также "Москвич 3е", "Амберавто" А5 и модели бренда Eonyx.

В министерстве напомнили, что федеральным бюджетом в 2026 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме порядка 20 миллиардов рублей, а льготного лизинга – 30 миллиардов рублей, и в 2025-м благодаря таким же мерам на более выгодных для покупателей условиях было реализовано 190 тысяч отечественных автомобилей.

Базовая скидка по программе составляет 20 процентов, а для жителей ДФО – 25 процентов от стоимости автомобиля. Условия доступны для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, покупающий авто в ДФО. Также подпрограмма «Семейный автомобиль» позволяет получить скидку в 10 процентов от стоимости автомобиля семьям с двумя и более детьми во всех остальных регионах РФ.

Ранее в Центре стратегического развития предложили ввести новые льготы для покупателей и производителей автомобилей с электромоторами, чтобы стимулировать спрос на «зеленый» транспорт.