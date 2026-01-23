Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
18:48, 23 января 2026Авто

Перечислены доступные для льготного кредитования марки машин

РИА Новости: Машины «Москвич 3» не попали в программу льготного автокредитования
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В 2026 году под условия программы льготного автокредитования подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до двух миллионов рублей, набирающие не менее 2500 баллов локализации согласно постановлению российского правительства. Сейчас в соответствующем перечне оказались только модели Lada, УАЗ, ГАЗ и их модификации, заявили в Минпромторге.

При этом автомобили «Москвич 3», включенные в этот список в начале прошлого года, когда для попадания в него требовалось набрать только 2000 баллов локализации, для льготного кредитования теперь не доступны, отмечает РИА Новости.

Также в рамках льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести со скидкой 35 процентов, составляющей не более 925 тысяч рублей, электромобили и последовательные гибриды, произведенные в России, среди которых Evolute (I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space) и Voyah (Dream, Free, Passion), а также "Москвич 3е", "Амберавто" А5 и модели бренда Eonyx.

Материалы по теме:
В России закрываются салоны китайских автопроизводителей. Почему это происходит?
В России закрываются салоны китайских автопроизводителей.Почему это происходит?
21 января 2026
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025

В министерстве напомнили, что федеральным бюджетом в 2026 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме порядка 20 миллиардов рублей, а льготного лизинга – 30 миллиардов рублей, и в 2025-м благодаря таким же мерам на более выгодных для покупателей условиях было реализовано 190 тысяч отечественных автомобилей.

Базовая скидка по программе составляет 20 процентов, а для жителей ДФО – 25 процентов от стоимости автомобиля. Условия доступны для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, покупающий авто в ДФО. Также подпрограмма «Семейный автомобиль» позволяет получить скидку в 10 процентов от стоимости автомобиля семьям с двумя и более детьми во всех остальных регионах РФ.

Ранее в Центре стратегического развития предложили ввести новые льготы для покупателей и производителей автомобилей с электромоторами, чтобы стимулировать спрос на «зеленый» транспорт.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Стоимость серебра впервые стала трехзначной

    Продажи премиум-автомобилей в России обрушились

    Причастность девушки к похищению российского подростка проверят

    Российский город целиком остался без отопления

    Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз

    Опытная путешественница назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок»

    Лед побил автомобили в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok