Песков не ответил на вопрос про неформальные встречи между Россией, США и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос про неформальные встречи между представителями РФ, США и Украины в Абу-Даби. Его цитирует ТАСС.

«Нет, я не располагаю информацией, я не знаю», — поделился представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что российскую делегацию на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января.