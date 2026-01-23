Реклама

План Санду объединить Молдавию с Румынией объяснили желанием напугать ЕС

Кисеев: Санду хочет напугать ЕС объединением Молдавии с Румынией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Информация о выходе Молдавии из СНГ, а также о возможном объединении республики с Румынией является спланированной политтехнологической акцией, заявил РИА Новости политический аналитик Дмитрий Кисеев.

По его словам, власти страны хотят показать Евросоюзу (ЕС), что, если он начнет задерживать финансирование Молдавии и ее евроинтеграцию, то Кишинев задумается о присоединении к Румынии.

Аналитик напомнил, что в 2025 году Международный валютный фонд не стал выделять Молдавии очередной кредит, а ЕС будто бы забыл о стране сразу после президентских и парламентских выборов. Действующий президент Майя Санду все же рассчитывает на транши для того, чтобы «страна могла свести концы с концами».

Ранее Майя Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией. Иным инструментом, по словам политика, является присоединение к Евросоюзу.

