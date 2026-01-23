Реклама

Похищенный российский подросток попал на видео

СК показал видео с похищенным в Красноярске подростком
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Похищенный в Красноярске подросток попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как подросток идет в сопровождении неизвестного.

Ранее сообщалось, что в следственные органы обратился отец подростка. Он рассказал, что ему пришло сообщение на телефон, в котором неизвестные требуют выкуп за сына. После этого он получил видеообращение сына, который также просил выполнить выдвинутое требование. Как стало известно ТАСС, речь идет о 350 тысячах долларов.

Возбуждено уголовное дело.

