Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:55, 23 января 2026Наука и техника

Популярные напитки связали с ухудшением психического состояния

F&F: Регулярное употребление сладких напитков повышает риск развития депрессии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Blake Wisz / Unsplash

Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. К такому выводу пришли авторы крупного обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Food & Function (F&F). Анализ показал, что у людей, которые чаще всего пьют газировку и другие сладкие напитки, признаки депрессии встречаются заметно чаще, чем у тех, кто употребляет их редко или вовсе избегает.

Исследователи проанализировали данные 15 научных работ, охвативших более 520 тысяч человек из общей популяции. В совокупности у более чем 55 тысяч участников были зафиксированы депрессивные симптомы. Сравнение показало: при самом высоком уровне потребления безалкогольных напитков риск развития депрессивных проявлений был примерно на 39 процентов выше, чем при самом низком.

Связь сохранялась как в поперечных исследованиях, так и в долгосрочных наблюдениях. Особенно выраженный эффект отмечался для напитков с добавленным сахаром, включая сладкую газировку. При этом авторы не обнаружили четкой зависимости «чем больше — тем хуже»: сам факт регулярного потребления оказался важнее точного количества.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако указывает на устойчивую и воспроизводимую ассоциацию. По их мнению, ограничение потребления сладких напитков может стать одной из доступных мер профилактики депрессивных состояний и снижения нагрузки на психическое здоровье населения.

Ранее стало известно, что умеренное употребление кофе и чая может быть связано с более низким риском развития рака легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа впустить россиян

    В ЦБ опровергли надувание пузыря цен на рынке жилья

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok