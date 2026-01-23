Реклама

04:01, 23 января 2026

Попытавшийся найти эротику в интернете подросток столкнулся с неожиданным результатом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником A_Lost_Rock поделился историей о том, как он попытался найти эротику в интернете и столкнулся с неожиданным результатом. Мужчина уточнил, что курьезный случай произошел, когда он был подростком.

По словам автора, изображение девушки с обнаженной грудью всплыло перед ним в начале 2000-х годов во время игры на компьютере. «Помню, как бешено заколотилось мое сердце, когда меня осенила гениальная мысль: "Подождите, я что, могу посмотреть на женскую грудь в интернете?" Я смело открыл поисковик Google и ввел первое, что пришло мне в голову: Bare naked ladies (в переводе с английского языка означает "обнаженные девушки" — прим. «Ленты.ру»). К сожалению, из-за переживаний я с ошибкой написал слово девушки — laddies (в переводе с шотландского английского — "молодые мужчины, парни" — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Из-за этой досадной ошибки поисковая система выдала вовсе не то, о чем мечтал подросток, а множество фотографий «огромных шотландцев, задирающих свои килты». Поняв, где он ошибся, парень исправил запрос, однако вместо женщин Google предложил ему изучить состав и историю канадской рок-группы Barenaked ladies.

«В этот момент я услышал шум подъезжающей к дому машины отца и в отчаянии закрыл браузер. К сожалению, я не знал, как очистить историю поиска, поэтому папа, с трудом сдерживая смех, объяснил мне опасность порнографии и интернета», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке на ноутбуке своего дедушки, которого не стало год назад. Увиденное шокировало его, но не удивило других посетителей портала.

    Попытавшийся найти эротику в интернете подросток столкнулся с неожиданным результатом

