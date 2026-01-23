Предсказаны решения Украины по итогам переговоров в Абу-Даби

Политолог Безпалько: Зеленский не согласится уступить Донбасс на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится уступить Донбасс по итогам переговоров в Абу-Даби, поскольку такой шаг может стоить ему политической карьеры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

По его словам, прямых свидетельств готовности Украины подписаться под выводом своих войск с территории Донбасса, а тем более выполнять это условие, на данный момент нет.

«Условия, которые предлагают США, неприемлемы для любого украинского политика. Даже если речь идет о крупных суммах на восстановление, это станет концом политической карьеры Владимира Зеленского. А отказаться от власти он, очевидно, не готов», — объяснил Безпалько.

Политолог также отметил, что по ключевому вопросу переговоров стороны в обозримой перспективе, скорее всего, не смогут прийти к согласию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные. Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января.