Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 23 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказаны решения Украины по итогам переговоров в Абу-Даби

Политолог Безпалько: Зеленский не согласится уступить Донбасс на переговорах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится уступить Донбасс по итогам переговоров в Абу-Даби, поскольку такой шаг может стоить ему политической карьеры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Богдан Безпалько.

По его словам, прямых свидетельств готовности Украины подписаться под выводом своих войск с территории Донбасса, а тем более выполнять это условие, на данный момент нет.

«Условия, которые предлагают США, неприемлемы для любого украинского политика. Даже если речь идет о крупных суммах на восстановление, это станет концом политической карьеры Владимира Зеленского. А отказаться от власти он, очевидно, не готов», — объяснил Безпалько.

Политолог также отметил, что по ключевому вопросу переговоров стороны в обозримой перспективе, скорее всего, не смогут прийти к согласию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные. Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Часть зуба хищной рыбы осталась в руке россиянина после купания в стране Азии

    В Минобороны отчитались о сбитых над регионами России БПЛА

    В Житомире заявили о повреждении критической инфраструктуры

    Нашедшийся в съемной квартире с девушкой российский подросток попал на видео

    В судьбе памятника криминального авторитета Япончика поставлена точка

    В Европе слова Зеленского о российских активах сочли оскорбительными

    В московский регион пришли 20-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok