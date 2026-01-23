Авиацию задействовали на фоне тяжелых боев в российском приграничье

Авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ в приграничье Курской области

Авиация Вооруженных сил России нанесла удар по украинским позициям в приграничье Курской области. Об ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

Авторы портала сообщили, что российская авиация разбомбила позиции ВСУ близ населенного пункта Ястребиное, почти вплотную прилегающего к границе России. Уточняется, что близ этого села находились позиции 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Известно, что авиацию задействовали на фоне тяжелых боев, с которыми наступают российские войска для создания буферной зоны. Уточняется, что группировке «Север» удалось продвинуться на 600 метров вглубь позиций Украины.

Ранее появились подробности боев в приграничье — сообщалось, что военные наступают по лесополосам.