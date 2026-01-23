Принца Гарри довели до слез

Принц Гарри с трудом сдерживал слезы на суде с Daily Mail

Принц Гарри с трудом сдерживал слезы, выступая на заседании суда, где рассматривались его обвинения в адрес компании Associated Newspapers Limited — издателя газеты Daily Mail. Об этом пишет издание Daily Beast.

Гарри считает, что журналисты Daily Mail собирали информацию о нем с использованием незаконных методов. В иске упоминаются 14 материалов, в которых ее предположительно использовали. По его словам, это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось по меньшей мере 20 лет.

Юрист ответчика поинтересовался у Гарри, почему он не жаловался раньше. В ответ тот заявил, что не мог предъявить претензии из-за своего положения в королевской семье, традиционно придерживающейся правила «не жалуйся и не объясняйся».

Попытки добиться правды в суде, по словам Гарри, лишь усугубили ситуацию. Он заявил, что из-за иска его намеренно атаковали в прессе, делая жизнь его жены невыносимой. При этих словах голос принца задрожал, и он опустил голову.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвинили британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили прервать добровольное изгнание и вернуться в Великобританию. По сведениям королевского эксперта Тома Сайкса, Меган Маркл может приехать в Великобританию уже этим летом, если принц Гарри добьется возвращения государственной охраны.