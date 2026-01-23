Реклама

11:51, 23 января 2026Силовые структуры

Пропавшая в день исчезновения сына российского бизнесмена школьница вернулась домой

В Красноярске нашли девочку, пропавшую в день исчезновения сына бизнесмена
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Девочка-подросток, которая пропала в Красноярске в день исчезновения несовершеннолетнего сына бизнесмена, вернулась домой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции уже выехали к ее семье для установления всех обстоятельств.

Как уточнили ТАСС в краевом главке Следственного комитета России, пропажа школьницы и сына бизнесмена, за которого потребовали выкуп, никак не связаны. Подростки даже не были знакомы, хотя их дома находятся в трех километрах друг от друга.

Ранее к следователям обратился бизнесмен из Красноярска. Ему на телефон пришло сообщение с требованием выкупа за сына, который исчез накануне. После этого мужчина получил видеообращение ребенка — он также просил выполнить выдвинутое требование.

