Наука и техника
09:44, 23 января 2026Наука и техника

Выход новой PlayStation задержат

Sandstone Insights: Sony не выпустит PlayStation 6 из-за хороших продаж PS5
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Sony не будет спешить с выпуском консоли PlayStation нового поколения из-за хороших продаж актуальных приставок и экономической обстановки. Об этом сообщает издание Notebookchek со ссылкой на отчет аналитика Sandstone Insights Дэвида Гибсона.

Гибсон заявил, что в третьем квартале 2025 финансового года продажи консолей Sony превзойдут ожидания инвесторов. Специалист спрогнозировал объем продаж в 1,8 триллиона иен и операционную прибыль в 160 миллиардов иен. По причине того, что PlayStation 5 хорошо продается, Sony будет думать о продлении жизненного цикла линейки приставок.

Также в компании не спешат с новой консолью, так как затраты на ее создание и продвижение в текущей экономической ситуации могут оказаться существенными. Ожидается, что PS6 получит 32 гигабайта оперативной памяти GDDR7. Гибсон рассказал, что у Sony есть запас памяти для производства PS5, но закупку компонентов для PS6 будет трудно организовать из-за дефицита.

Дэвид Гибсон подытожил, что Sony и Microsoft — два конкурента на рынке консолей — следят за ситуацией на рынке и ждут снижения цен на оперативную память и другие компоненты.

В конце декабря известный инсайдер Том Хендерсон заявил, что Sony, Microsoft и другие производители задумались о переносе выхода консолей нового поколения. Главной причиной срыва специалист назвал высокие цены на оперативную память.

