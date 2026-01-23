Реклама

22:27, 23 января 2026Мир

Раскрыты подробности переговоров в ОАЭ

AP: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники поделены на группы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) проходят в различных форматах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Журналисты раскрыли подробности переговоров в Абу-Даби и сообщили, что встречи проходят в разном ключе. Участники часто делятся на группы, чтобы рассмотреть отдельные вопросы.

«Переговоры идут во множестве различных форматов: иногда участники отходят в сторону, чтобы обсудить что-то отдельно, иногда все собираются вместе, иногда несколько групп разбиваются по темам», — написало AP.

Ранее в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.

