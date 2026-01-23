Раскрыты сроки военных учений НАТО в Гренландии

Военные учения Arctic Endurance продолжатся в Гренландии в течение всего года

Датские военные учения Arctic Endurance продолжатся в Гренландии в течение всего года. Об этом говорится в заявлении Сил обороны Дании.

В течение последней недели солдаты из нескольких стран НАТО находились в Гренландии, чтобы ознакомиться с ходом учений. Согласно пресс-релизу, представители Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Исландии и Бельгии планируют будущие учения.

По данным Сил обороны Дании, несколько стран НАТО выразили заинтересованность в направлении разведывательных групп в Гренландию, и ожидается, что они прибудут в течение года.

21 января Франция запросила проведение военных учений Североатлантического альянса в Гренландии на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о притязаниях США на территорию.