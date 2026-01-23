Россия передала постсоветской стране крупнейшую партию оружия и военной техники

Гаглоев: Россия передала Южной Осетии крупнейшую партию вооружения и техники

Россия передала Южной Осетии крупнейшую за многие годы партию вооружения и техники. Об этом сообщил президент республики Алан Гаглоев, передает газета «Южная Осетия» в своем Telegram-канале.

«В прошлом году российская сторона передала республике современную форму и экипировку, обеспечив бойцов всем необходимым для службы. 40 единиц техники современного вооружения повысят мобильность, эффективность и оперативный потенциал национальной армии», — рассказал югоосетинский лидер.

Гаглоев также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову за помощь и постоянное содействие.

В мае 2025 года Алан Гаглоев заявил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне специальной военной операции. Кроме того, он назвал ее общим с Россией делом.