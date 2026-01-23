Реклама

18:14, 23 января 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали порядок действий в случае передачи кода из СМС мошенникам

МВД призвало прекращать общение с мошенниками, получившими код из СМС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали порядок действий в случае, если они передали код из СМС мошенникам. О том, как нужно вести себя в этой ситуации, рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве призвали немедленно прекращать общение с аферистами, получившими код. Также россиянам посоветовали не верить тем, кто будет звонить после случившегося и представляться сотрудниками банка или государственных органов. В МВД предупредили, что злоумышленники будут пугать жертву взломом аккаунтов или утверждать, что она была втянута в схему с финансированием терроризма. «Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние», — отмечается в публикации.

Кроме того, в МВД рекомендовали проверить, не был ли потерян доступ к электронной почте, аккаунту на портале «Госуслуги», приложениям банка и маркетплейсов. Если доступ сохранился, то следует обновить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и завершить все активные сеансы. Если мошенники все же похитили аккаунты, необходимо обратиться в службу поддержки сервисов, банк и полицию, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали атаковать дачников. Уточнялось, что аферисты рассылают владельцам земельных участков фишинговые письма.

