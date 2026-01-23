Россиянам назвали срок завершения горнолыжного сезона

Синоптик Вильфанд: Горнолыжный сезон в РФ может продлиться до середины апреля

Горнолыжный сезон в России в 2026 году продлится как минимум до конца марта. Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

При этом синоптик не исключил, что горнолыжный сезон может завершиться и позже, в середине апреля, из-за на редкость «огромного количества снега» на спусках. «Все горнолыжные курорты в снегу нечасто бывают. Примерно 10-15 процентов случаев, когда рано устанавливаются мощные снега, которые не сойдут уже до апреля. В 2026 году, конечно, сезон будет как минимум до конца марта, а скорее всего, до середины апреля», — поделился информацией он.

Вильфанд также отметил, что в Краснодарском крае продолжается длительный период непогоды, поскольку регион в данный момент находится в зоне столкновения холодных воздушных масс с теплым воздухом. В ней образуются фронтальные разделы, которые приводят к выпадению осадков в виде снега и мокрого снега, а также усилению ветра. В связи с этим специалист призвал местных жителей и туристов прислушиваться к предупреждениям, которые выпускают территориальные структуры, и не забывать о лавинной опасности в горах на высоте более 1000 метров.

Ранее на дороге в горном кластере Сочи из-за обильных дождей сошел сель.