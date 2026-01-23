Реклама

12:48, 23 января 2026Спорт

Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

Россиянка Шнайдер проиграла украинке Свитолиной в третьем круге Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла украинке Элине Свитолиной в третьем круге Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 23 января и продлилась два сета. Шнайдер, занимающая 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) потерпела поражение со счетом 6:7, 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час и 33 минуты. После окончания встречи Свитолина отказалась от рукопожатия со Шнайдер.

12-я ракетка мира Свитолина вышла в четвертый круг. Там она встретится с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и россиянкой Миррой Андреевой.

