Российские водители автобусов нашли неожиданное применение иконам

В Рыбинске водители автобусов решили спасаться от солнца иконами

В Рыбинске Ярославской области водители автобусов решили завесить окна иконами и другими плакатами, чтобы спастись от солнца. На необычный декор жалуются пассажиры, пишет «Подъем».

По словам горожан, водители не объявляют названия остановок, а плакаты мешают осматривать местность самостоятельно через окна и понимать, где нужно выходить. Водители, в свою очередь, заявляют, что в солнечные дни в кабине сильно отсвечивает, из-за чего появляется эффект зеркала.

Один из перевозчиков отметил, что новый тренд не нарушает правила дорожного движения, однако обращения пассажиров будут учтены. Предприниматель пообещал, что в ближайшее время все плакаты снимут.

