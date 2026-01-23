Реклама

16:15, 23 января 2026

Российские водители автобусов нашли неожиданное применение иконам

В Рыбинске водители автобусов решили спасаться от солнца иконами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Рыбинске Ярославской области водители автобусов решили завесить окна иконами и другими плакатами, чтобы спастись от солнца. На необычный декор жалуются пассажиры, пишет «Подъем».

По словам горожан, водители не объявляют названия остановок, а плакаты мешают осматривать местность самостоятельно через окна и понимать, где нужно выходить. Водители, в свою очередь, заявляют, что в солнечные дни в кабине сильно отсвечивает, из-за чего появляется эффект зеркала.

Один из перевозчиков отметил, что новый тренд не нарушает правила дорожного движения, однако обращения пассажиров будут учтены. Предприниматель пообещал, что в ближайшее время все плакаты снимут.

Ранее мэр Калуги Дмитрий Денисов отказался пообещать жителям ремонт дороги, которую они чинят за свой счет уже нескольких лет. Он заявил, что денег на восстановительные работы нет.

