13:36, 23 января 2026

Сийярто объяснил причину вмешательства Зеленского в выборы в Венгрии

Варвара Кошечкина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет вмешаться в предвыборную кампанию в Венгрии для того, чтобы во время выборов обеспечить победу оппозиции, которая поддержит передачу денежных средств Будапешта киевскому режиму. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зеленский начал свое участие в венгерской предвыборной кампании», — сообщил он.

По словам венгерского дипломата, Зеленский и его партнеры понимают, что правительство, поддерживающее Украину, появится в стране в случае исчезновения нынешней власти. Глава МИД отметил, что у Зеленского, вероятно, есть союзники для решения этого вопроса. Сийярто предположил, что это могут быть брюссельцы.

Он подчеркнул, что Зеленский не сможет втянуть Венгрию в войну и получить деньги венгров, несмотря на все его старания.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа столкнется с необходимостью переговоров с Россией о европейской архитектуре безопасности после окончания конфликта на Украине. По его словам, этот шаг нужно сделать в определенный момент.

