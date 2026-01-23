Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 23 января 2026Мир

Сийярто ответил на хамство главы МИД Украины в адрес Орбана

Сийярто: Венгрия не допустит вмешательства в выборы и вступления в конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не допустит вмешательства в свои выборы и вступления страны в конфликт на Украине. Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил главе украинского МИД Андрею Сибиге на хамство в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, публикация размещена в социальной сети X.

«Что ж, я смотрю, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вам нужно правительство, которое скажет "да" Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы этого не допустим!» — написал Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что правительство его страны будет делать все возможное, чтобы защитить своих граждан от украинского конфликта.

Ранее Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в Европейский союз в ближайшие 100 лет.

После этого глава украинского МИД Андрей Сибига нахамил премьеру Венгрии, пообещав после вступления в Евросоюз повесить слова Орбана в рамку в Верховной Раде Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Британия начнет выпуск ракет для Киева в 2027 году

    Сийярто ответил на хамство главы МИД Украины в адрес Орбана

    46-летняя фигуристка Слуцкая восхитила фанатов результатом похудения с помощью инъекций

    Россиянам назвали порядок действий в случае передачи кода из СМС мошенникам

    В Норвегии посоветовали Вяльбе держать рот на замке

    В России обвалились продажи дорогих автомобилей

    Расходы на разрушение планеты в 30 раз превысили траты на ее защиту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok