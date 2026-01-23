Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 23 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Следящих за ценами на драгоценные металлы призвали обратиться к истории

Аналитик Попцова: Цены на платину вернутся к $1850 за унцию
Вячеслав Агапов

Фото: Phawat / Shutterstock / Fotodom

Оценивая возможный масштаб и потенциал дальнейшей динамики цен на платину, нужно учитывать прошлый опыт. Следящих за ценами на драгоценные металлы обратиться к историческому опыту призвала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

На торгах 22 января стоимость ряда драгоценных металлов вновь взлетела до рекордных отметок. К вечеру цена на платину установила новый исторический рекорд стоимости в 2555,8 доллара за унцию, а золото поднималось до 4887,86 доллара, что буквально на несколько центов меньше максимума от 21 января в 4888,22 доллара.

По словам эксперта, общий потенциал роста цены на платину можно оценить в 50–100 процентов. Текущая фаза роста по амплитуде сопоставима с движением золота, хотя исторически циклы в платине были более выраженными, а цена металла все еще остается ниже инфляционно скорректированных максимумов.

При текущем балансе условий краткосрочно рост цен на металлы может продолжиться. Однако спекулятивный характер движения в сочетании с низкой эластичностью рынка платины означает высокую вероятность коррекции вниз после обновления локальных максимумов. В базовом сценарии к концу года цена платины, скорее всего, вернется в диапазон 1,85-2 тысячи долларов за унцию, — допустила Попцова.

На фоне таких геополитических потрясений, как действия США в Венесуэле и ситуация вокруг Гренландии, статус драгоценных металлов, которые по-прежнему будут выступать в качестве защитных активов, только окрепнет, полагают аналитики Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council). На этом фоне может сложиться дефицит платины, который продлится вплоть до конца 2030 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали подробности хода переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Опасный кликер атаковал пользователей смартфонов

    Мужчина поехал в Мексику и был найден бездыханным в отеле при загадочных обстоятельствах

    Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

    Популярных российских блогеров обокрали в Таиланде

    Стоимость золота подобралась к новой психологической отметке

    Суд вынес решение насмерть придавившим россиянина охранникам

    Россиянин поставил на «Реал» и выиграл почти 6 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok