Следящих за ценами на драгоценные металлы призвали обратиться к истории

Аналитик Попцова: Цены на платину вернутся к $1850 за унцию

Оценивая возможный масштаб и потенциал дальнейшей динамики цен на платину, нужно учитывать прошлый опыт. Следящих за ценами на драгоценные металлы обратиться к историческому опыту призвала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

На торгах 22 января стоимость ряда драгоценных металлов вновь взлетела до рекордных отметок. К вечеру цена на платину установила новый исторический рекорд стоимости в 2555,8 доллара за унцию, а золото поднималось до 4887,86 доллара, что буквально на несколько центов меньше максимума от 21 января в 4888,22 доллара.

По словам эксперта, общий потенциал роста цены на платину можно оценить в 50–100 процентов. Текущая фаза роста по амплитуде сопоставима с движением золота, хотя исторически циклы в платине были более выраженными, а цена металла все еще остается ниже инфляционно скорректированных максимумов.

При текущем балансе условий краткосрочно рост цен на металлы может продолжиться. Однако спекулятивный характер движения в сочетании с низкой эластичностью рынка платины означает высокую вероятность коррекции вниз после обновления локальных максимумов. В базовом сценарии к концу года цена платины, скорее всего, вернется в диапазон 1,85-2 тысячи долларов за унцию, — допустила Попцова.

На фоне таких геополитических потрясений, как действия США в Венесуэле и ситуация вокруг Гренландии, статус драгоценных металлов, которые по-прежнему будут выступать в качестве защитных активов, только окрепнет, полагают аналитики Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council). На этом фоне может сложиться дефицит платины, который продлится вплоть до конца 2030 года.