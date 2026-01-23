Реклама

США придумали способ снять ограничения на свое военное присутствие в Гренландии

Bloomberg: США хотят пересмотреть договор с Данией ради присутствия в Гренландии
Виктория Кондратьева
Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

США хотят пересмотреть договор с Данией 1951 года ради упразднения ограничений на свое военное присутствие в Гренландии. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Bloomberg.

Нынешнее соглашение, дополненное в 2004 году, обязывает США «консультироваться и информировать» Данию и Гренландию, прежде чем вносить существенные изменения в отношении американского военного контингента на острове.

«Американские переговорщики хотят пересмотреть формулировки, чтобы гарантировать, что США не столкнутся ни с какими ограничениями при реализации своих планов», — передает агентство слова своих собеседников.

Ранее стало известно, что договор, сформированный президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, предусматривает размещение американских ракет в Гренландии, а также право Вашингтона на добычу полезных ископаемых на острове.

