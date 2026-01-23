Стало известно о планах США запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Президент США Дональд Трамп намерен запретить России и Китаю добывать полезные ископаемые в Гренландии в рамках возможной сделки по острову. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

«Запретить странам, не входящим в НАТО, особенно России и Китаю, получать права на добычу редкоземельных минералов, залегающих глубоко под ледяным щитом Гренландии», — говорится в материале.

По данным издания, запрет на добычу должен стать одним из пунктов соглашения по статусу острова, который находится в процессе обсуждения. Сообщается, что также планируется создать в Арктике новую миссию НАТО «Арктический часовой», похожую на проекты в Балтийском море и Восточной Европе.

Издание отмечает, что Дания, отказывающаяся передавать земли острова под чью-либо собственность, может выступить против любых предложенных положений.

Ранее стало известно, что соглашение по Гренландии, достигнутое Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, включает пять основных условий.