07:02, 23 января 2026

На Западе раскрыли пять важных нюансов сделки по Гренландии

Times: Соглашение по Гренландии предполагает запрет на проекты РФ и Китая
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Рамочное соглашение по Гренландии, договоренность по которому достигли американский глава Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, включает пять основных компонентов, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Так, договоренность предусматривает, что Договор о защите Гренландии, подписанный в 1951 году Вашингтоном и Копенгагеном, будет обновлен. Штаты получат полную автономию и абсолютный иммунитет для своего военного персонала.

Остальными важными пунктами рамочной договоренности источник газеты назвал создание командного центра НАТО на острове, возможность США получить доступ к полезным ископаемым Гренландии и соглашение об исключительном режиме. Оно закроет возможность для инвестиций или других проектов России или Китая на острове.

Кроме того, за Штатами предлагается закрепить право преимущественного приобретения Гренландии, если остров когда-либо будет выставлен на продажу.

Ранее глава Белого дома заявил, что генсек НАТО Марк Рютте является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом Трамп пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».

В самом королевстве заявили ранее, что переговоры между Дональдом Трампом и Марком Рютте по Гренландии привели к улучшению ситуации по данному вопросу. При этом у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства.

