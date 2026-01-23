Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 23 января 2026Мир

В Дании озвучили красную линию в переговорах с США

Министр Поульсен: Красная линия Дании в переговорах с США — суверенитет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии привели к улучшению ситуации по данному вопросу. При этом у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства, сообщил министр обороны и заместитель премьер-министра Дании Троэльс Лунд Поульсен на странице в соцсети Х.

«У нас есть четкая красная линия. Мы не уступим суверенитет над частью королевства», — указал он.

Поульсен также сообщил, что общался с Рютте после их встречи с главой Штатов Трампом. Министр добавил, что рассказал генсеку НАТО о красных линиях Дании.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи Трампа и Рютте подчеркнула, что королевство может вести переговоры по всем политическим вопросам: безопасности, инвестициям, экономике, но не о «нашем суверенитете».

Ранее журналисты WSJ написали, что советники Дональда Трампа обеспокоены его риторикой по Гренландии, которая может усложнить заключение сделки с Данией. Как отмечалось, некоторые европейские союзники выразили обеспокоенность из-за угроз Трампа и последовавшим за ними падением фондовых рынков.

До этого сам Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф представил Путину нового участника делегации США. Кто такой Джош Грюнбаум?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В Дании озвучили красную линию в переговорах с США

    Зеленский снова не надел галстук на встречу с Трампом

    Пожар на Славянской ТЭС сняли на видео

    Женщинам рассказали о последствиях частой симуляции оргазма

    Кара Делевинь в прозрачном наряде попала в объектив папарацци

    Эксперт дал прогноз по выводу украинских войск из Донбасса

    В Белом доме объяснили появление нового синяка на руке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok