В Дании озвучили красную линию в переговорах с США

Министр Поульсен: Красная линия Дании в переговорах с США — суверенитет

Переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии привели к улучшению ситуации по данному вопросу. При этом у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства, сообщил министр обороны и заместитель премьер-министра Дании Троэльс Лунд Поульсен на странице в соцсети Х.

«У нас есть четкая красная линия. Мы не уступим суверенитет над частью королевства», — указал он.

Поульсен также сообщил, что общался с Рютте после их встречи с главой Штатов Трампом. Министр добавил, что рассказал генсеку НАТО о красных линиях Дании.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи Трампа и Рютте подчеркнула, что королевство может вести переговоры по всем политическим вопросам: безопасности, инвестициям, экономике, но не о «нашем суверенитете».

Ранее журналисты WSJ написали, что советники Дональда Трампа обеспокоены его риторикой по Гренландии, которая может усложнить заключение сделки с Данией. Как отмечалось, некоторые европейские союзники выразили обеспокоенность из-за угроз Трампа и последовавшим за ними падением фондовых рынков.

До этого сам Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании.