Марочко: Система ПВО Украины напоминает «Франкенштейна», население ее боится

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины, созданная из комплексов производства СССР и стран Запада, напоминает «Франкенштейна». Она вызывает страх у населения, так как из-за своей низкой надежности приводит к нештатным пускам и жертвам среди гражданских, об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Советские комплексы пытались скрещивать с комплексами НАТО. Это было крайне пагубно, поскольку у украинских систем ПВО были нештатные срабатывания и ракеты. Население очень боится систем ПВО Украины, они действительно наносят серьезный, колоссальный ущерб», — подчеркнул военэксперт.

Марочко отметил, что системы ПВО противника являются приоритетными целями ВС РФ, поэтому на Украине наблюдается дефицит таких средств. Это вынуждает Киев искать перемирия, чтобы за это пвремя попытаться восстановить способность к обороне, а также энергетику для нужд военной промышленности.