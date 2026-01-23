Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

Почти 3 тысячи бойцов ВСУ рискуют замерзнуть в ДНР после окружения

Не менее трех тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют замерзнуть в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) после окружения российскими войсками. Об этом стало известно Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, свыше 100 боевиков из 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уже сложили оружие и подняли белый флаг из-за невозможности согреться. Сообщается, что украинское командование оставило личный состав без продовольствия и воды.

Украинские военные, оставшиеся в окружении, вынуждены греться с помощью дизельных обогревателей в южных районах города, но тепловой след сразу же выдает позиции — по точкам наносятся удары авиабомбами.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что в ходе предстоящей трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной в Абу-Даби Киеву будет предложено отказаться от подконтрольных ему территорий Донбасса за деньги.