Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 23 января 2026Бывший СССР

Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

Почти 3 тысячи бойцов ВСУ рискуют замерзнуть в ДНР после окружения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Не менее трех тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют замерзнуть в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) после окружения российскими войсками. Об этом стало известно Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, свыше 100 боевиков из 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уже сложили оружие и подняли белый флаг из-за невозможности согреться. Сообщается, что украинское командование оставило личный состав без продовольствия и воды.

Украинские военные, оставшиеся в окружении, вынуждены греться с помощью дизельных обогревателей в южных районах города, но тепловой след сразу же выдает позиции — по точкам наносятся удары авиабомбами.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что в ходе предстоящей трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной в Абу-Даби Киеву будет предложено отказаться от подконтрольных ему территорий Донбасса за деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В России признали нехватку специалистов в судостроении

    Сценарий конфликта США с Данией и ЕС предсказали

    В российском городе крыша жилой пятиэтажки просела из-за снега

    Одному драгоценному металлу предрекли дефицит

    В российском городе студентов заставили учиться в заиндевевших аудиториях

    Россиянка Андреева вышла в четвертый круг Australian Open и сыграет с украинкой

    В Польше назвали ошибкой отказ Варшавы направлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok