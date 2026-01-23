Реклама

12:15, 23 января 2026

Степаненко заподозрили в романе с мужчиной моложе нее

KP.RU: 72-летняя Степаненко состоит в отношениях с 50-летним продюсером
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

72-летнюю юмористку Елену Степаненко заподозрили в романе с мужчиной, который моложе нее. О том, с кем артистка состоит в отношениях, пишет KP.RU.

«Появилась информация, что возлюбленный Степаненко — "ее администратор лет 45". Однако, как нам рассказали в телевизионных кругах, новый друг артистки-юмористки старше. Это продюсер, и ему — за 50 лет», — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся.

Ранее продюсер Евгений Морозов объяснил популярность Степаненко у молодежи. Он заявил, что молодая аудитория смогла оценить ее талант.

Осенью 2025 года в соцсетях стали популярны отрывки из выступлений Степаненко, в которых та рассказывала о курьезных ситуациях из супружеской жизни, в которых жена всегда оставляла не у дел недалекого мужа. В комментариях под роликами артистку называли королевой и иконой юмора.

