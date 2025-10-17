Интернет и СМИ
14:20, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Популярность Степаненко у молодежи объяснили

Продюсер Морозов объяснил популярность Степаненко у молодежи ее талантом
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Продюсер Евгений Морозов, работавший с юмористкой Еленой Степаненко, объяснил ее новую волну популярности. Его слова передает KP.RU.

«Люди устали от пошлого юмора молодых стендаперов и сейчас, натыкаясь в соцсетях на выступления Степаненко, осознают: вот он, настоящий талант. Елена ведь прекрасная актриса», — высказался Морозов об успехе юмористки у молодежи.

Продюсер также заявил, что ему было приятно работать со Степаненко. Он назвал юмористку веселой и харизматичной. «Зрители ее всегда обожали», — добавил Морозов, говоря об артистке.

Ранее сообщалось, что в сети начали набирать миллионы просмотров отрывки выступлений Степаненко. В них она рассказывает о курьезах из супружеской жизни и разыгрывает забавные сценки, в которых остроумные и находчивые жены всегда оставляют в дураках недалеких и скупых мужей. Под роликами пользователи оставляют сотни комментариев, в которых называют артистку иконой юмора и королевой.

