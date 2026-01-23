Реклама

Экономика
13:34, 23 января 2026Экономика

Торговый гигант уволит тысячи человек

Reuters: Amazon уволит около 14 тысяч сотрудников
Кирилл Луцюк

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Компания Amazon собралась провести очередной раунд сокращения рабочих мест. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Речь идет о втором этапе сокращения примерно 30 тысяч сотрудников. В октябре минувшего года Amazon уволила около 14 тысяч человек. В этот раз отставку получат примерно столько же. Предполагается, что сокращения затронут рабочие места в подразделениях Amazon Web Services, розничной торговли, Prime Video и управления персоналом.

Октябрьскую волну сокращений компания объясняла развитием программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, который позволяет внедрять инновации быстрее, чем когда-либо прежде. Однако позже CEO Amazon Энди Джасси заявил, что увольнения «на самом деле не обусловлены финансовыми причинами и даже не связаны с искусственным интеллектом». По его словам, это связано с тем, что в компании слишком много бюрократии.

Агентство отметило, что названные 30 тысяч составят лишь небольшую часть от 1,58 миллиона сотрудников Amazon. В 2022 году компания сократила около 27 тысяч рабочих мест.

В конце октября прошлого года сообщалось, что компании по всему миру наращивают темпы сокращения рабочих мест. Например, в сентябре американские компании объявили о более чем 25 тысячах увольнений. А в начале года логистическая компания UPS заявила об увольнении почти 50 тысяч человек. В Европе число сокращений превысило 20 тысяч.

    Обсудить
