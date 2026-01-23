Реклама

Трамп обратился к России и Украине с одним призывом

Трамп: Всем сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Всем сторонам соглашения по украинскому вопросу предстоит пойти на уступки. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», — уточнил он, отвечая на вопрос об уступках в рамках урегулирования конфликта.

До этого Дональд Трамп высказал мнение, что Владимир Зеленский готов принять условия соглашения по Украине. Также глава Белого дома говорил, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф высказался, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на завершающем этапе. Он отметил, что по этому вопросу настроен оптимистично.

Ранее американский лидер признался, что урегулирование украинского конфликта для него оказалось самым трудным, хотя ранее он представлял его наилегчайшим из всех.

