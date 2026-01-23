Реклама

Трамп высказался о своих планах по руководству Советом мира

Трамп не решил, останется ли после ухода с поста президента во главе Совета мира
Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Peng Ziyang / XinHua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не решил, останется ли он во главе Совета мира после ухода с поста лидера Соединенных Штатов. Его слова приводят РИА Новости.

«У меня есть право так поступить, если я захочу. Я решу, посмотрим, что будет», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев рассказал, что президент России Владимир Путин сделал гроссмейстерский ход, предложив внести один миллиард долларов из замороженных российских активов в Совет мира.

До этого Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира. Он отметил, что Россия готова направить в новую организацию один миллиард долларов из активов, замороженных предыдущей американской администрацией.

