Трамп заявил о слежке за Ираном

Трамп сообщил, что США следят за Ираном

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Америка следит за Ираном. Страна направляет в регион значительные силы, включая корабли, уточнил политик во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон из швейцарского Давоса, пишет ТАСС.

«В этом направлении идет много кораблей, движется большой флот. Посмотрим, что будет происходить. К Ирану движутся значительные силы», — отметил он.

Трамп также подчеркнул, что предпочел бы, чтобы ничего не произошло. Но Штаты, тем не менее, продолжают следить за Ираном.

Ранее журналисты WSJ написали, что Дональд Трамп рассматривает военные варианты действий против Ирана и запросил подобные предложения у помощников. Согласно источникам, формулировка Трампа побудила его помощников в Пентагоне и Белом доме разработать ряд вариантов, в том числе направленных на смену власти в Иране.

До этого глава Белого лома заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес.

