Тревел-блогер описал жизнь в США словами «экономим, но живем лучше, чем в России»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: #делайчёхочешь / YouTube

Тревел-блогер Александр отправился в США и описал свою жизнь во время путешествия по этой стране словами «экономим, но живем лучше, чем в России». Впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, экономия в России — это всегда лишения и «отложенная на потом жизнь», в которой присутствует постоянный «фоновый стресс» из-за страхов перед повышением цен или увольнением. «В России экономия на еде — это отдельная боль: либо дешево и непонятно из чего, либо нормально, но уже ощутимо бьет по кошельку», — добавил путешественник.

Экономия в Штатах у Александра и его спутницы также заключается в отсутствии изысканных блюд и ресторанов. Готовит он сам из простых, но из более качественных, по его словам, продуктов. Также мужчина больше не планирует отпуска, как делал это на родине, а просто путешествует на своей машине по национальным паркам Америки.

«Мы считаем расходы, думаем, где дешевле заправиться, где не переплачивать за ерунду, не покупаем лишнего. Но при этом у нас нет ощущения, что мы себя в чем-то обделяем. Наоборот — мы наконец-то перестали платить за иллюзию "нормальной жизни", как это было в России», — пришел к выводу блогер.

Ранее российский тревел-блогер ел в США местную еду и описал эффект словами «ловишь себя на странных мыслях». Россиянин пояснил, что перестал чувствовать ощущение насыщения после приемов пищи.

