Мир
08:36, 23 января 2026

Урсуле фон дер Ляйен поставили неотложную задачу

Politico: Главе ЕК предстоит найти способы сделать Европу более самодостаточной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и ее команде предстоит найти способы сделать Европу более самодостаточной. Об этом высказались в материале Politico.

По мнению источника издания, самая неотложная задача, стоящая перед ней — переосмыслить будущее европейской обороны, которая не будет зависеть от НАТО.

При этом некоторые чиновники опасаются, что теперь, когда президент США Дональд Трамп отступил и решение кризиса вокруг Гренландии уже близко, лидеры европейского объединения утратят сосредоточенность в отношении необходимости перемен.

Кроме того, по мере роста ультраправого популизма в ведущих странах ЕС, таких как Франция, Великобритания и Германия, их лидерам становится все труднее выступать за «большую Европу». «Хотя эти лидеры знают, что больше не могут доверять США в вопросах безопасности Европы, многим из них не хватает доверия собственных избирателей, чтобы сделать то, что может потребоваться», — отмечает издание.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что лучшим исходом для Европы из тупика, образовавшегося после прихода к власти в США администрации Трампа, стало бы создание военного альянса с Россией.

