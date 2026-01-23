В Киеве прокомментировали заявления о старте переговоров с Россией и США

Литвин: Трехсторонние переговоры в ОАЭ пока не стартовали

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока не стартовали. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Отмечается, что время начала переговоров пока остается неизвестным. При этом, по словам Литвина, некоторые вопросы уже могут обсуждаться в неформальной обстановке.

«Часть команд уже на месте, поэтому некоторые вопросы могут уже обсуждаться», — приводит слова чиновника издание.

В четверг, 22 января, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США. Она должна состояться уже на следующий день в Абу-Даби.

Впоследствии украинский лидер заявил, что на переговорах будут обсуждать территориальный вопрос. При этом, по его словам, это будет ключевой темой встречи.