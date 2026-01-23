В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

Песков: Переговоры Дмитриева и Уиткоффа состоятся сегодня-завтра

Переговоры спецпредставителя президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоятся сегодня, 23 января, или завтра, 24 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссии», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. Тема территорий, как ожидается, станет основной.