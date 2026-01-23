В одной фразе Трампа в Давосе увидели приговор для Украины

Нардеп Дубинский: Трамп фразой «Нам не нужны слабые союзники» приговорил Украину

Американский лидер Дональд Трамп во время своег выступления в Давосе произнес одну фразу, которой приговорил Украину. Приговор Киева в словах президента США увидел депутат Верховной Рады Александр Дубинский, он сакцентировал на этом внимание в своем Telegram-канале.

«Трамп [сказал] в Давосе: "нам не нужны слабые союзники". Вот это, в том числе, приговор и Украине», — сделал вывод украинский нардеп.

Ранее в Давосе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Она была посвященна урегулированию конфликта и соглашению о послевоенном восстановлении республики, беседа завершилась менее чем через час после начала. На ней глава Белого дома передал послание для главы РФ Владимира Путина.