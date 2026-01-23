Реклама

Россия
16:52, 23 января 2026Россия

В Подмосковье нашли приют с трупами животных

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В приюте благотворительного фонда «Лапушки» в Подмосковье обнаружили трупы животных. Об этом со ссылкой на волонтера Дарью сообщает «Газета.ru».

Всего в приюте в Раменском районе, который принадлежит Татьяне Дубровской, на платной основе содержались до 250 собак и кошек.

«Несколько лет назад у женщины начались проблемы с алкоголем. Полученные пожертвования она тратила на личные нужды, полностью забросив заботу о питомцах. Во время запоев она регулярно оставляла животных на участке без еды, воды и какого-либо ухода, подвергая их жизнь смертельной опасности», — рассказала Дарья.

По словам волонтера, перед новогодними праздниками произошел очередной эпизод запоя, из-за чего владелица не появлялась в приюте долгое время. Помимо того, ее отсутствие совпало с морозами. Местные жители пытались помочь, перекидывая корм через забор.

В конце концов волонтеры получили разрешение на вывоз животных. На территории они обнаружили крайне истощенных и раненых зверей, а также трупы и останки животных.

Ранее в Белгородской области коммунальщики попытались выкурить собаку с щенками из трубы костром. За разведением огня сотрудников ЖКХ в жилетках МБУ «Благоустройство» застала местная жительница, которая сняла происходящее на видео. Возмутившейся женщине предоставили документ, предписывающий отлов собаки, которая пряталась в трубе.

