В России назвали страну с самым низким чеком за проживание в 2025 году

В 2025 году россияне чаще всего бронировали жилье в Турции и Белоруссии

Эксперты сервиса «Отелло» назвали страны, в которых россияне чаще всего бронировали жилье в 2025 году. Исследованием они поделились с «Лентой.ру».

Уточняется, что в список попали Турция, Белоруссия, Казахстан, Таиланд, Армения, Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Китай и Вьетнам, который оказался страной с самым низким чеком за проживание. Стоимость ночи там составила 5,1 тысячи рублей. А дороже всего (15,5 тысячи рублей) жилье стоило в ОАЭ.

В источнике также приводится топ-10 направлений для путешествий по России в 2025 году. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Адлер, Сочи, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар и Нижний Новгород. Из них самыми бюджетными оказались Адлер, Новосибирск и Краснодар — средний чек за одну ночь в 2025 году составил не более пяти тысяч рублей.

Ранее представители этого же сервиса раскрыли стоимость отдыха в отелях на самых дорогих горнолыжных курортах России. Так, проживание в районе курорта Красная Поляна обойдется в 17,8 тысячи рублей за ночь.

